Сербы в Косове призвали Вучича приостановить диалог с Приштиной

По мнению их лидера Горана Ракича, любые переговоры в нынешних условиях "не только нелогичны, но и контрпродуктивны"

БЕЛГРАД, 27 мая. /ТАСС/. Лидер сербов в Косове и Метохии Горан Ракич в связи с действиями со стороны косовских силовиков в сербских муниципалитетах обратился к президенту республики Александару Вучичу с просьбой о приостановке диалога с Приштиной.

"Учитывая все вышеизложенное, мы, политические представители сербского народа Косова и Метохии, а также весь сербский народ просим нашего президента Вучича и все руководство государства немедленно приостановить любое дальнейшее участие Белграда в диалоге с Приштиной, - приводит слова Ракича портал Kosovo Online. - Мы считаем, что любые дальнейшие переговоры с Приштиной в нынешних условиях не только нелогичны, но и контрпродуктивны. Иными словами, продолжение переговоров с режимом [премьер-министра непризнанного Косова Альбина] Курти после вчерашнего террора посылает ему сигнал о том, что такие действия возможны".

"С этой точки зрения мы отдельно просим руководство государства, чтобы решение о временном запрете на участие государственных служащих в диалоге было снято только после того, как Приштина выведет все силы спецназа косовской полиции (Rosu) с севера Республики Косово и отзовет все свои органы и силы и покинет здания муниципальных администраций на севере Косова и Метохии", - подчеркнул представитель сербов.

Ранее в субботу Совет национальной безопасности Сербии заключил, что международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR), вопреки своим обязательствам, проигнорировали "агрессию со стороны косовских силовиков" в сербских муниципалитетах и не предотвратили попытки самопровозглашенных властей в Приштине взять под контроль здания муниципалитетов. Было также принято решение об оставлении в высшей степени боевой готовности вооруженных сил республики.

Ситуация на севере Косова и Метохии

Ситуация в четырех сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась в пятницу из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками, несмотря на сопротивление местных жителей. Сообщалось о сиренах, перебоях в работе мобильной связи, а также применении со стороны полиции Косова светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные СМИ также сообщали о поджоге полицейского автомобиля в муниципалитете Звечан и прибытии на место событий колонны бронетехники. В ответ на действия самопровозглашенных косовских властей Белград привел ВС Сербии в состояние повышенной боевой готовности и перебросил армейские подразделения к административной границе с краем.

Приштина настаивает на вступлении в должности глав муниципалитетов, избранных по итогам голосования при бойкоте сербского большинства на севере Косова и Метохии. Выборы в органы самоуправления в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич и Северна-Митровица прошли 23 апреля. Выборы бойкотировали представители "Сербского списка", который представляет интересы сербов в крае, из-за, как было заявлено, невыполнения Приштиной ее обязательств. В результате явка составила 3,47% из-за бойкота сербского населения. Правом голоса воспользовались 1 566 албанцев и 13 сербов из 45 095 избирателей.