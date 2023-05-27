Вучич предложил кандидатуру министра обороны на пост лидера Сербской прогрессивной партии

Сербский президент ранее заявил, что создает новое патриотически ориентированное политическое движение, "целью которого станут выживание и прогресс Сербии, противодействие тяжелым болезням общества"

БЕЛГРАД, 27 мая. /ТАСС/. Президент Сербии и действующий председатель Сербской прогрессивной партии (СПП) Александар Вучич предложил кандидатуру министра обороны республики Милоша Вучевича на пост лидера СПП.

"Я знаю, что он с нами с самого начала. Знаю, что он лучше всех знает, что такое партия. Знаю, как он любит Сербскую прогрессивную партию", - подчеркнул Вучич в субботу в ходе своей речи на заседании партии.

"Спасибо за эти 11 лет. Я самый гордый человек в мире с тех пор как возглавил Сербскую прогрессивную партию", - подчеркнул Вучич.

Представители партии отправились на закрытую часть заседания, после которой будет официально объявлено о назначении нового лидера СПП.

28 ноября 2021 года сербский лидер заявил, что в последний раз ведет правящую Сербскую прогрессивную партию на выборы (состоялись 3 апреля 2022 года). СПП была создана Вучичем и бывшим президентом Сербии Томиславом Николичем в 2008 году. С 29 сентября 2012 года Вучич занимает должность ее председателя. В апреле 2017 года, а затем и в 2022 году он был избран президентом страны от СПП. Срок его полномочий на посту главы государства истекает в 2027 году.

Ранее Вучич заявил, что создает в Сербии новое патриотически ориентированное политическое движение, "целью которого станут выживание и прогресс Сербии, противодействие тяжелым болезням общества". По задумке Вучича, новая партия будет представлять собой "широкое народное движение". Он также говорил о необходимости основания нового политического движения "Сербский блок", которое бы отстаивало интересы республики, а не интересы других государств.