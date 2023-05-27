Полиция освободила врезавшегося в ограду резиденции премьера Британии

Согласно заявлению правоохранительных органов, он предстанет перед Вестминстерским магистратским судом

ТАСС, 27 мая. Мужчина, который на автомобиле врезался в ограду резиденции премьера Британии, освобожден из-под ареста в ожидании дальнейшего расследования. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на лондонскую полицию.

"Ему было предъявлено обвинение по делу, не связанному с этим [инцидентом со въездом в ограду резиденции премьера] <...>, он предстанет перед Вестминстерским магистратским судом", - цитирует Reuters заявление полиции.

25 мая малолитражный автомобиль серого цвета врезался передним бампером в главные ворота Даунинг-стрит. Судя по видео, которое транслировал телеканал Sky News, каких-либо серьезных повреждений металлических ворот не наблюдалось. Как было официально подтверждено, во время аварии премьер Великобритании Риши Сунак находился в резиденции.