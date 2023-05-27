Съезд депутатов Гагаузии потребовал от властей Молдавии восстановить полномочия автономии

Делегаты приняли резолюцию, которая будет направлена руководству Молдавии, России, США, Турции и структурам ЕС, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также другим международным органам

КИШИНЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Съезд депутатов всех уровней Гагаузии призвал власти Молдавии привести законы республики в соответствие со статусом автономии и прекратить незаконную практику урезания ее полномочий. Об этом говорится в принятой делегатами резолюции, которая будет направлена руководству Молдавии, России, США, Турции и структурам ЕС, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также другим международным органам.

В документе содержатся требования придать закону "Об особом правовом статусе Гагаузии" конституционный статус, в течение трех месяцев восстановить таможенную службу, налоговую инспекцию и другие ликвидированные в автономии ведомства, законодательно закрепить и обеспечить квоту Гагаузии в парламенте Молдавии, центральных органах исполнительной власти, судебных и правоохранительных органах с соблюдением принципа пропорциональности численности населения. В резолюции говорится о необходимости прекратить практику ущемления прав Гагаузии посредством отмены законов автономии через суды, обеспечить прозрачность финансирования из бюджета и международных фондов, запретить деятельность партий, в программу которых входит ликвидация Молдавии как независимого государства.

"Для принятия дальнейших решений, направленных на обеспечение соблюдения центральными властями прав и полномочий Гагаузии, провести следующее заседание съезда депутатов всех уровней автономии 9 сентября 2023 года", - отмечается в документе. В нем заявляется, что "в случае дальнейшего игнорирования центральными властями законных требований соблюдения компетенции и полномочий Гагаузии, а также закрепления политико-правового статуса автономии в конституции вся ответственность ляжет на центральные органы власти Молдавии".

Конфликт на фоне выборов

После выборов главы Гагаузии, на которых победила представитель оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул, президент Молдавии Майя Санду заявила, что голосование прошло с многочисленными нарушениями. Когда были подведены итоги выборов, в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Гагаузии прибыли сотрудники полиции, которые изъяли избирательные списки и другие документы. Они проинформировали о заведенных уголовных делах по подозрению в незаконном финансировании избирательной кампании, подкупе избирателей, некорректном составлении избирательных списков и других нарушениях.

Действия центральных властей вызвали возмущение общественности: в Комрате прошел стихийный митинг. В нем приняли участие и депутаты Народного собрания Гагаузии, единогласно поддержавшие на своем экстренном заседании решение ЦИК об избрании Гуцул, после чего выборы были признаны законными Апелляционной палатой Комрата. Народное собрание также приняло решение провести съезд депутатов всех уровней, чтобы обсудить отношения с руководством Молдавии.

Провозглашение Гагаузской Республики 19 августа 1990 года вылилось в конфликт, который Кишинев попытался урегулировать силой, однако избежать кровопролития помогли советские войска. Тогда представители Кишинева и Комрата сели за стол переговоров, а в декабре 1994 года парламент Молдавии принял закон об особом статусе Гагаузской автономии.