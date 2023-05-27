Кылычдароглу призвал избирателей "не совершать грех", голосуя за Эрдогана

В свою очередь официальный представитель Партии справедливости и развития Омер Челик назвал лидера оппозиции атавизмом наследия тех, кто совершал в Турции военные перевороты

СТАМБУЛ, 27 мая. /ТАСС/. Единый кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу призвал избирателей "не совершать грех" (харам), голосуя во втором туре выборов главы республики за действующего руководителя страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Высказывания политика, которые вызвали резкую реакцию в правящей Партии справедливости и развития (ПСР), в субботу приводит телеканал Fox.

"Побойтесь Всевышнего, когда пойдете на избирательные участки. Не совершайте харам, отдавая голос за Эрдогана", - сказал Кылычдароглу в эфире телеканала.

Официальный представитель ПСР Омер Челик осудил призыв лидера оппозиции, назвав его атавизмом наследия тех, кто совершал в Турции военные перевороты. "Он линчует всех, кто не голосует за него. Это идеология острова Яссыада, когда вершился процесс над законной властью", - сказал Челик.

27 мая отмечен в календаре Турции как день военного переворота 1961 года. После него на острове Яссыада состоялся судебный процесс, по итогам которого был казнен свергнутый военными премьер Аднан Мендерес.

Эрдоган в субботу посетил в Стамбуле мемориальный комплекс, где похоронен Мендерес, и назвал военный переворот 1961 года "черным пятном в истории турецкой демократии". Он призвал избирателей принять участие во втором туре выборов президента, который состоится в воскресенье, чтобы не допустить повторения подобных трагических событий в дальнейшем.

ЦИК Турции 19 мая огласил итоговые данные первого тура выборов президента страны. Согласно этим данным, Эрдоган набрал 49,52% голосов избирателей, Кылычдароглу - 44,88%. Во втором туре победителем станет кандидат, набравший большинство голосов.