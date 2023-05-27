Сербскую прогрессивную партию возглавил Милош Вучевич

Министр обороны Сербии поблагодарил делегатов за выдвижение кандидатуры и избрание на пост председателя СПП

БЕЛГРАД, 27 мая. /ТАСС/. Вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич по итогам закрытой части заседания Сербской прогрессивной партии (СПП) заявил, что стал новым председателем партии.

"Конечно, я хотел бы поблагодарить всех делегатов за выдвижение кандидатуры и избрание на пост председателя СПП. Особенно не для порядка, а от чистого сердца хочу сказать большое спасибо бывшему председателю СПП [президенту страны] Александару Вучичу за 11 лет блестящего руководства нашей партией, 11 лет борьбы не за СПП, а прежде всего за Сербию", - заявил Вучевич журналистам.

Ранее в субботу Вучич предложил кандидатуру Вучевича на пост нового лидера СПП, подчеркнув, что он "лучше всех знает, что такое партия", и "любит Сербскую прогрессивную партию".

28 ноября 2021 года сербский лидер заявил, что в последний раз ведет правящую Сербскую прогрессивную партию на выборы (состоялись 3 апреля 2022 года). СПП была создана Вучичем и бывшим президентом Сербии Томиславом Николичем в 2008 году. С 29 сентября 2012 года Вучич занимал должность ее председателя. В апреле 2017 года, а затем в 2022 году он был избран президентом страны от СПП. Срок его полномочий на посту главы государства истекает в 2027 году.

Ранее Вучич заявил, что создает в Сербии новое патриотически ориентированное политическое движение, "целью которого станут выживание и прогресс Сербии, противодействие тяжелым болезням общества". По задумке Вучича, новая партия будет представлять собой "широкое народное движение". Он также говорил о необходимости основания нового политического движения "Сербский блок", которое бы отстаивало интересы республики, а не интересы других государств.