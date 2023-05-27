Глава МИД Абхазии считает, что Запад пытается отвлечь Россию на множественные конфликты

Инал Ардзинба отметил, что в случае успеха американцы "создадут такой конфликт в Молдове"

СУХУМ, 27 мая. /ТАСС/. Коллективный Запад пытается отвлечь Россию на множественные конфликты. Такое мнение высказал министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба в эфире Абхазского телевидения.

"Коллективный Запад пытается создать огненное кольцо вокруг России, хотят, чтобы Россия отвлекала свои деньги, армию на множественные конфликты. <...> И американцы, если у них получится, создадут такой конфликт в Молдове, у нас на Южном Кавказе", - сказал Ардзинба. По его словам, учитывая эту стратегию Запада, Абхазия на Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье настаивает на подписании соглашения о неприменении силы с Грузией. Глава МИД отметил, что это соглашение взаимообязывающее, но Грузия отказывается от его подписания.

Он также прокомментировал отмену виз для граждан Грузии для посещения РФ и восстановление прямого авиасообщения между странами. "Работает механизм внешнеполитических консультаций между МИД России и Абхазии, и, разумеется, мы такие вопросы обсуждаем, информируем друг друга, потому заранее знали о подготовке соответствующего указа президента РФ. Российская сторона сообщила нам, что это - гуманитарное решение, и оно никоим образом не влияет на отношения между Абхазией и РФ", - сказал министр.

Отношения с РФ и другими странами

Глава МИД подчеркнул, что ключевым приоритетом для Абхазии остается "качественное наполнение отношений с РФ, активизация всех переговорных треков". "Белорусское направление представляет огромный интерес для нас, мы мониторим развитие союзного государства [России и Белоруссии]", - отметил он.

"Совсем недавно в Москве у меня была встреча с послом Объединенных Арабских Эмиратов, это дружеское общение, которое обязательно перейдет в экономические, инвестиционные проекты для того, чтобы мы привлекали друзей из Эмиратов и большого количества других стран, с которыми поддерживаем диалог. Кроме того, сейчас для нас открывается Африканский континент, и это тоже для нас перспективное направление", - сказал Ардзинба.

По словам министра, в самое ближайшее время намечаются контакты с африканскими государствами, Абхазия приглашена на саммит "Россия - Африка" в Петербурге. "Надеемся, получится выстроить с африканцами правильные отношения. Много перспектив", - добавил он.