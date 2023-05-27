Минобороны Сербии заявило, что премьер Косова "мечтает быть в роли жертвы, как Зеленский"

Альбин Курти занимается террористической деятельностью в сербских муниципалитетах, сообщил глава ведомства Милош Вучевич

БЕЛГРАД, 27 мая. /ТАСС/. Премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти занимается террористической деятельностью в сербских муниципалитетах и одновременно мечтает выступать в образе жертвы, как президент Украины Владимир Зеленский, отводя Белграду роль агрессора. Об этом сообщил в субботу журналистам министр обороны Сербии Милош Вучевич после объявления о занятии им поста главы Сербской прогрессивной партии.

"Давайте не будем играть на руку Курти, который, наверное, каждое утро воображает, что он является [президентом Украины Владимиром] Зеленским и что он станет некой жертвой, а мы - агрессорами", - отметил Вучевич.

Он подчеркнул, что события, произошедшие в пятницу в сербских муниципалитетах, являются самым настоящим терроризмом по отношению к мирным жителям. "Режим [премьер-министра непризнанного Косова Альбина] Курти против сербов на севере Косова и Метохии - это чистый терроризм", - заключил глава оборонного ведомства.

"Вчера президент республики и, в соответствии с конституцией, верховный главнокомандующий вооруженными силами Сербии издал указ, в соответствии с которым армия повысила уровень боевой готовности до максимального уровня. В настоящий момент происходит распределение боевых подразделений в направлении административной границы с Косовом и Метохией. Мы ожидаем, что в ближайшие часы подразделения ВС Сербии займут свои позиции, и мы будем и далее следить за ситуацией", - подчеркнул Вучевич.

Совет национальной безопасности Сербии заключил в субботу, что международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR), вопреки своим обязательствам, проигнорировали "агрессию со стороны косовских силовиков" в сербских муниципалитетах и не предотвратили попытки самопровозглашенных властей в Приштине взять под контроль здания муниципалитетов. Было также принято решение об оставлении в высшей степени боевой готовности вооруженных сил республики.

Ситуация на севере Косова и Метохии

Ситуация в четырех сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась в пятницу из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками, несмотря на сопротивление местных жителей. Сообщалось о сиренах, перебоях в работе мобильной связи, а также применении со стороны полиции Косова светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные СМИ также сообщали о поджоге полицейского автомобиля в муниципалитете Звечан и прибытии на место событий колонны бронетехники. В ответ на действия самопровозглашенных косовских властей Белград привел ВС Сербии в состояние повышенной боевой готовности и перебросил армейские подразделения к административной границе с краем.

Приштина настаивает на вступлении в должности глав муниципалитетов, избранных по итогам голосования при бойкоте сербского большинства на севере Косова и Метохии. Выборы в органы самоуправления в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич и Северна-Митровица прошли 23 апреля. Выборы бойкотировали представители партии "Сербский список", которая представляет интересы сербов в крае, из-за, как было заявлено, невыполнения Приштиной ее обязательств. В результате явка составила 3,47% из-за бойкота сербского населения. Правом голоса воспользовались 1 566 албанцев и 13 сербов из 45 095 избирателей.