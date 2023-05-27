На Украине решили упростить посещение туристами зоны отчуждения Чернобыльской АЭС

Соответствующий законопроект, в частности, внедряет правовые основания для превращения этой зоны в современную научную площадку для проведения исследований

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Кабинет министров Украины одобрил законопроект, упрощающий правила посещения туристами зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.

"Кабинет министров Украины на заседании одобрил законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской катастрофы". Документ внедряет правовые основания для превращения зоны отчуждения в современную научную площадку для проведения исследований, а также для упрощения правил посещения туристами зоны отчуждения", - говорится в сообщении.

Документ также предлагает решить вопрос о финансировании мероприятий по развитию Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, его противопожарной защите.

В апреле министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец заявил, что зону отчуждения планируется превратить в научный хаб, в создании которого поможет Франция.

26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая катастрофа в истории атомной энергетики, в результате которой радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км территории СССР. Вокруг станции была создана 30-километровая зона отчуждения, на АЭС были проведены работы по дезактивации, все блоки были выведены из эксплуатации. Сразу после аварии над четвертым энергоблоком было возведено защитное сооружение.

В 2016 году над ним был построен еще один купол, получивший название "новый безопасный конфайнмент", спустя несколько лет он был введен в эксплуатацию. Ожидается, что новое укрытие обеспечит радиационную безопасность объекта на следующие 100 лет. В феврале межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию, сообщал, что миссии МАГАТЭ на Чернобыльской АЭС в апреле, июне, ноябре 2022 года и январе 2023 года подтвердили нормальный радиационный фон на станции и окружающих территориях.