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Выборы президента Турции

Эксперт назвал почти равными шансы Кылычдароглу и Эрдогана на победу в выборах

Однако преимущество на стороне нынешнего турецкого лидера, считает вице-президент Международной ассоциации политических консультантов Неджати Озкан

СТАМБУЛ, 27 мая. /ТАСС/. Шансы на победу во втором туре президентских выборов в Турции у единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу и действующего главы республики Реджепа Тайипа Эрдогана почти равные, однако преимущество все же на стороне нынешнего президента. Такое мнение выразил в субботу ТАСС вице-президент Международной ассоциации политических консультантов Неджати Озкан.

"Объективно шансы на победу 28 мая у двух кандидатов примерно равные. Но преимущество все же на стороне Эрдогана с учетом мощного административного ресурса, которым он располагает", - сказал политтехнолог.

По его мнению, ситуацию в пользу представителя оппозиции может изменить явка, превышающая 90%. Но это вряд ли возможно, добавил собеседник агентства.

Высшая избирательная комиссия Турции 19 мая огласила результаты первого тура выборов президента страны. Согласно этим данным, Эрдогана поддержали 49,52% проголосовавших, Кылычдароглу - 44,88%. Во втором туре победителем станет кандидат, набравший большинство голосов. 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипКылычдароглу, КемальВыборы президента Турции
© Информационное агентство ТАСС
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