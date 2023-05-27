На юго-западе Афганистана произошли столкновения между иранскими пограничниками и талибами

Стороны использовали стрелковое оружие и легкую технику, пишет издание Tasnim

ТЕГЕРАН, 27 мая. /ТАСС/. Столкновения между иранскими пограничниками и силами движения "Талибан" (запрещено в РФ) произошли в приграничных районах афганской провинции Нимроз, расположенной на юго-западе страны. Об этом в воскресенье сообщило агентство Tasnim.

По его данным, стороны в ходе столкновений использовали стрелковое оружие и легкую технику. Причина конфликта в настоящий момент неизвестна. Информации о возможных жертвах и пострадавших агентство не приводит.

Tasnim отмечает, что представители иранской пограничной службы и подразделений талибов, дислоцированных в районе, где произошли столкновения, договорились о совместном расследовании инцидента.

Столкновения талибов с иранскими пограничниками отмечались и ранее, в частности, в декабре 2021 года, а также в июле 2022 года. В конце февраля этого года талибы захватили одного иранского пограничника в ходе конфликта и вскоре вернули после переговоров.