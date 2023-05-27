Посол КНР: Пекин готов активизировать реализацию договоренностей глав Белоруссии и Китая

Как отметил Се Сяоюн, Китай также готов более активно развивать гуманитарный обмен и дружественные связи с Белоруссией

МИНСК, 27 мая. /ТАСС/. Китай готов более активно развивать гуманитарный обмен и дружественные связи с Белоруссией для реализации договоренностей, достигнутых лидерами государств. Об этом в субботу заявил посол КНР в республике Се Сяоюн.

"Китайская сторона готова прилагать усилия с белорусской стороной к реализации договоренностей, достигнутых главами двух государств, более активно способствовать гуманитарному обмену и дружественной связи между Китаем и Беларусью, чтобы заложить прочную социальную основу и благоприятную атмосферу общественного мнения для развития китайско-белорусских отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства на благо двух стран и двух народов", - приводит его слова агентство БелТА.

В субботу в Минске делегация китайской провинции Юньнань проводит мероприятие "Чай для гармонии мира", направленное на содействие культурному обмену и развитию дружественных отношений между Китаем и Белоруссией. Се Сяоюн добавил, что культурное событие также "является конкретной мерой по реализации инициативы глобальной цивилизации, выдвинутой председателем КНР Си Цзиньпином".

Дипломат напомнил, что в последние годы благодаря стратегическому руководству и совместной заботе Си Цзиньпина и президента Белоруссии Александра Лукашенко "китайско-белорусские отношения непрерывно сохраняют хорошую динамику развития".

В середине марта Си Цзиньпин в формате видеоконференции принял участие в диалоге между Коммунистической партией Китая и политическими организациями мира. Лидер КНР выступил на нем с глобалистской инициативой, нацеленной на предотвращение международных конфликтов. Лукашенко с 28 февраля по 2 марта находился с государственным визитом в Китае. Белорусский лидер и председатель КНР по итогам официальных переговоров в Пекине приняли совместное заявление о дальнейшем развитии образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Белоруссии и КНР в новую эпоху.