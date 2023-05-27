Партия ГЕРБ заморозила переговоры о формировании правительства Болгарии

По словам кандидата от партии на пост премьер-министра республики Марии Габриэль, "невозможно строить демократию на базе лжи, подрыва основ государства и несоблюдения республиканских принципов"

СОФИЯ, 27 мая. /ТАСС/. Политическая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) заявила о замораживании переговоров о формировании нового правительства страны. Об этом в субботу на брифинге сообщила Мария Габриэль, кандидат от партии на пост премьер-министра.

"Замораживаем переговоры [c коалицией партий "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария"], так как все имеет свои границы. Моя граница в том, что невозможно строить демократию на базе лжи, подрыва основ государства и несоблюдения республиканских принципов", - заявила Габриэль.

Она сообщила, что уведомила о своем решении кандидата на пост премьер-министра от коалиции партий "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария", а потом и руководителей блока ГЕРБ и Союза демократических сил.

"Оставляю в стороне ложь, которая была высказана в мой адрес. Это не проблема, проблема в том, как будет управляться государство, как будут соблюдаться европейские принципы и практики. Для нас неприемлема ложь во время переговоров. Второе: неприемлемо, что Болгарию не считают суверенным государством. Болгария - суверенное государство, у которого есть европейские и евро-атлантические партнеры, но решения принимаются именно в Болгарии. Неприемлемо то, что речь идет о политизации администрации государственных органов", - подчеркнула Габриэль. Она указала, что граждане Болгарии также не поддерживают подобную позицию.

Досрочные парламентские выборы прошли в Болгарии 2 апреля, их победителем стал блок ГЕРБ и Союза демократических сил, набравший 26,49% голосов, он получил 69 депутатских мандатов из 240. Блок партий "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" получил 24,57% голосов (64 мандата). Третье место заняла партия "Возрождение" (14,16%, 37 мандатов). Движение за права и свободы получило 13,72% голосов (36 мандатов), коалиция "Болгарская социалистическая партия за Болгарию" - 8,93% (23 мандата). Наименьшее количество депутатов (11) имеет партия "Есть такой народ", набравшая 4,11% голосов избирателей.