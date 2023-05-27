СМИ: саудовская делегация прибыла в Дамаск для подготовки к открытию посольства

В начале мая МИД Саудовской Аравии объявил о решении возобновить работу посольства в Дамаске в свете нормализации отношений республики с другими арабскими странами

ДУБАЙ, 27 мая. /ТАСС/. Делегация Саудовской Аравии прибыла в Дамаск для обсуждения вопросов, связанных с возобновлением работы посольства королевства в Сирии. Об этом сообщило в субботу Саудовское агентство печати.

По его данным, техническая делегация во главе с уполномоченным министром Гази аль-Анзи встретилась с помощником министра иностранных дел Сирии Айманом Сусаном и начальником протокола Анваном Набибом в штаб-квартире внешнеполитического ведомства.

В начале мая МИД Саудовской Аравии объявил о решении возобновить работу посольства в Дамаске в свете нормализации отношений республики с другими арабскими странами.

19 мая президент Сирии Башар Асад впервые с 2010 года принял участие в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) в саудовском городе Джидда. Незадолго до этого Совет ЛАГ принял решение вернуть Сирии полноправное членство в региональной организации, которое было приостановлено в ноябре 2011 года.

После начала гражданской войны в Сирии большинство арабских стран, не добившись уступок от Дамаска в пользу оппозиции, отозвали своих послов и присоединились к экономическому бойкоту республики. Катар, Саудовская Аравия и ряд других государств в период конфликта оказывали финансовую и военную помощь вооруженным формированиям, выступившим против сирийского правительства. В последнее время ряд стран, в том числе Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Оман, возобновили работу своих дипломатических миссий в Дамаске.