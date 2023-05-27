Митинги в поддержку Эрдогана и Кылычдароглу в Анкаре собрали тысячи сторонников

Акции состоялись за сутки до второго тура выборов главы республики

АНКАРА, 27 мая. /ТАСС/. Митинги сторонников действующего президента, лидера Партии справедливости и развития Реджепа Тайипа Эрдогана и лидера главной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (НРП) Кемаля Кылычдароглу собрали в Анкаре тысячи избирателей за сутки до второго тура выборов главы республики, намеченного на воскресенье. В Турции в день тишины разрешена агитация до 18:00 по местному времени (совпадает с мск).

В преддверии дня голосования на улицах Анкары наблюдается заметное оживление. В четыре часа дня в столичном районе Этимесгут начался митинг сторонников действующего президента. На акцию в поддержку Эрдогана собралось несколько тысяч человек. Несмотря на строгий досмотр на входе и сильную жару в 27 градусов, поток людей не прерывался. Они надевали белые кепки с надписью "Плечом к плечу" и держали в руках флаги республики, поднимая их в приветственном одобрении программных заявлений выступающих. По обе стороны от сцены были растянуты большие баннеры с фотографиями Эрдогана и многообещающими лозунгами "Новое столетие для новой Турции" и "Последний шаг к стабильности".

Как убедились корреспонденты ТАСС, на площади Кызылай в середине дня фиксировалось не меньшее оживление. Молодые люди активно разбредались по центральным улицам неподалеку от площади, агитируя избирателей поддержать второго кандидата - Кылычдароглу. Они раздавали флаги с предвыборным лозунгом "Кылычдароглу: голос - вам!"

Многотысячный митинг в поддержку оппозиционного кандидата стартовал параллельно в Кугулупарке. Избирателям раздавали листовки с лозунгами "Прими решение" и "Обещаю тебе, весна снова вернется".

В субботу в 18:00 по местному времени (совпадает с мск) в Турции прекращается предвыборная агитация и до полуночи наступает день тишины. Голосование начнется в воскресенье в 08:00 и завершится в 17:00. Ожидается, что предварительные итоги станут известны вечером того же дня.

Высшая избирательная комиссия Турции 19 мая огласила результаты первого тура выборов президента страны. Согласно этим данным, Эрдогана поддержали 49,52% проголосовавших, Кылычдароглу - 44,88%. Во втором туре победителем станет кандидат, набравший большинство голосов.