В Молдавии заявили об отсутствии достаточной поддержки идеи объединения с Румынией

При этом, по словам президента Молдавии Майи Санду, почти треть населения республики обзавелись румынскими паспортами

КИШИНЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Граждане Молдавии не поддерживают в достаточной степени идею объединения страны с Румынией, хотя почти треть населения республики обзавелись румынскими паспортами. Об этом заявила в субботу президент Молдавии Майя Санду в интервью порталу Geopolitique.

"Поддержка объединения с Румынией есть, но ее недостаточно. Есть люди, которые продвигают эту идею, но их недостаточно", - сказала Санду, отметив, что около 1 млн граждан Молдавии обзавелись паспортами Румынии. По ее словам, по этой причине власти страны сосредоточились на идее интеграции в ЕС. "Но у нас достаточно поддержки, чтобы стать членом ЕС, и это то, к чему мы стремимся", - подчеркнула глава Молдавии.

По последним опросам общественного мнения, 60% граждан Молдавии выступает против объединения с Румынией, где эту идею поддерживают 55% жителей. При этом, согласно тем же опросам, большинство жителей Молдавии выступает за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ.

В марте 1918 года на фоне революции в России Румыния ввела войска на территорию Бессарабской губернии, а созданный в Кишиневе орган власти "Сфатул цэрий" проголосовал за объединение. Правительство советской России не признало аннексии, и в 1940 году эта территория была возвращена в состав СССР. Однако большинство политиков Румынии продолжают считать территорию Молдавии "исконными румынскими землями". Часть молдавских политических партий долгие годы продвигают идеи объединения двух стран с молчаливого согласия проевропейских правительств в Кишиневе. Однако ни одна из этих партий так и не сумела попасть в парламент в ходе выборов. Оппозиция - избирательный блок коммунистов и социалистов - предлагает законодательно запретить партии и движения, выступающие за ликвидацию молдавской государственности.

В этом году парламенты Молдавии и Румынии впервые провели совместное заседание, до этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях.