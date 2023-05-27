МИД Армении считает, что Азербайджан за счет задержания военных уклоняется от обязательств

В ведомстве призвали Баку освободить выполнить обязательство по освобождению всех армянских военнопленных в соответствии с трехсторонним заявлением

ЕРЕВАН, 27 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Армении назвало задержание Азербайджаном двух армянских военнослужащих попыткой уклониться от выполнения обязательств. Заявление армянского внешнеполитического ведомства опубликовано в субботу в Twitter.

"Незаконное похищение Азербайджаном двух армянских военнослужащих является попыткой уклониться от своих обязательств. Мы призываем власти Азербайджана освободить их и выполнить обязательство по освобождению всех армянских военнопленных в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года (заявление Баку, Еревана и Москвы о полном прекращении военных действий в Карабахе - прим. ТАСС) и призывами международных партнеров и учреждений", - говорится в заявлении.

Ранее в субботу следственный комитет Армении опубликовал заявление о том, что азербайджанская вооруженная группа нарушила границу Армении и похитила двух армянских военных. В пятницу ГПС Азербайджана сообщила о пресечении попытки нарушения границы страны диверсионной группой ВС Армении. Отмечалось, что были задержаны двое армянских военнослужащих, остальные члены группы скрылись, воспользовавшись сложным рельефом местности.

Связь с военнослужащими была потеряна вечером 26 мая. В Минобороны Армении сообщили, что они везли провиант на боевые позиции.