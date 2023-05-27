Австрия выделит €2 млн на финансирование усилий по разминированию на Украине

Деньги пойдут на приобретение оборудования, сообщили в МИД страны

ВЕНА, 27 мая. /ТАСС/. Вена выделит €2 млн на оборудование, предназначенное для разминирования на Украине. Об этом сообщило в субботу австрийское министерство иностранных дел.

"Для облегчения тяжелой гуманитарной ситуации на Украине федеральное правительство Австрии выделит €2 млн <…>. Эти средства пойдут на приобретение оборудования для разминирования", - отмечает МИД. Средства будут переданы в гуманитарную некоммерческую организацию, специализирующуюся на разминировании.

Канцлер республики Карл Нехаммер заявил, что Австрия не собирается направлять на Украину своих специалистов по разминированию, пока идут боевые действия.

Как отмечается в пресс-релизе МИД, площадь заминированной территории составляет более 250 тыс. кв. км.

Ранее президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал правительство как можно скорее направить на Украину специалистов по разминированию. Министр обороны Австрии Клаудиа Таннер выразила мнение, что такой шаг может подорвать нейтральный статус страны.