Президент Сербии считает, что будет "еще много совместных побед"

БЕЛГРАД, 27 мая. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что никогда не покинет ряды Сербской прогрессивной партии (СПП), несмотря на уход с поста ее председателя.

"Я люблю Сербскую прогрессивную партию и никогда, пока жив, не покину ее. Мне и в голову не приходит расстаться с вами. И нас ожидает еще много совместных побед, да здравствует СПП, и да здравствует наша Сербия, спасибо вам за все!" - написал глава государства в субботу в Twitter.

Ранее в субботу вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич по итогам закрытой части заседания СПП заявил, что стал новым председателем партии.

Вучич инициативно предложил кандидатуру главы оборонного ведомства республики Вучевича на пост нового лидера СПП, подчеркнув, что он "лучше всех знает, что такое партия", и "любит Сербскую прогрессивную партию".

28 ноября 2021 года сербский лидер заявил, что в последний раз ведет правящую Сербскую прогрессивную партию на выборы (состоялись 3 апреля 2022 года). СПП была создана Вучичем и бывшим президентом Сербии Томиславом Николичем в 2008 году. С 29 сентября 2012 года Вучич занимал должность ее председателя. В апреле 2017 года, а затем в 2022 году он был избран президентом страны от СПП. Срок его полномочий на посту главы государства истекает в 2027 году.