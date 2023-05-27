СМИ: правительство национального единства Ливии заявило о спецоперации в Эз-Завии

Согласно информации портала Al Wasat, беспилотники в течение последних 48 часов наносят удары по объектам близ Аз-Завии и расположенным неподалеку от города портовым сооружениям около Аль-Майи

КАИР, 27 мая. /ТАСС/. Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии заявило о проведении специальной военной операции в районе города Эз-Завия, расположенного западнее Триполи. Об этом сообщил в субботу ливийский новостной портал Al Wasat.

Некоторое время назад министерство обороны ПНЕ объявило о "нанесении ударов с воздуха по укрытиям банд, занимающихся контрабандой горючего, торговлей наркотиками и людьми на западном побережье". По данным Al Wasat, беспилотники в течение последних 48 часов регулярно наносят удары по объектам близ Аз-Завии и расположенным неподалеку от города портовым сооружениям близ Аль-Майи на берегу Средиземного моря.

В связи с проведением операции в Эз-Завии глава Высшего государственного совета (ВГС) Ливии Халед аль-Мишри потребовал "отозвать имеющееся у премьер-министра ПНЕ Абдель Хамида Дбейбы право на использование беспилотников". По убеждению главы ВГС, Дбейба "использует беспилотники, чтобы запугать своих политических противников".

Со своей стороны представитель ливийского парламента осудил бомбардировки Эз-Завии, указав, что подобные спецоперации "могут подорвать процесс подготовки к всеобщим выборам в стране".

В понедельник власти Эз-Завии обратились к правительству Дбейбы в Триполи с требованием "восстановить стабильность и спокойствие в городе", в котором, согласно заявлению городского совета, беспрепятственно действуют военизированные формирования. Совет Эз-Завии тогда предупредил, что в случае невмешательства Триполи и продолжения действий группировок может быть прекращена работа НПЗ, производящего большую часть авиационного топлива в стране.