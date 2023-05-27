Суданский спецназ заявил о готовности к переговорам о продлении перемирия с ВС страны

Представитель спецназа отметил, что отряды сил быстрого реагирования "будут следить за соблюдением текущего перемирия", чтобы удостовериться в серьезности намерений другой стороны

КАИР, 27 мая. /ТАСС/. Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана заявили о готовности продолжить переговоры о продлении гуманитарного перемирия с вооруженными силами страны. Об этом заявил в субботу представитель спецназа.

"Мы [силы быстрого реагирования] подтверждаем приверженность действующему соглашению о перемирии и готовы продолжить переговоры о его возможном продлении", - указал представитель спецназа, слова которого привел телеканал Al-Hadath. Он отметил, что отряды спецназа "будут следить за соблюдением текущего перемирия, чтобы удостовериться в серьезности [намерений] другой стороны".

В понедельник вечером в Судане вступило в силу соглашение о гуманитарном перемирии сроком на семь дней, инициаторами которого стали Саудовская Аравия и США. Однако армия и спецназ уже несколько раз выступили со взаимными обвинениями в нарушении перемирия, приводя примеры нападений на подразделения каждой из сторон.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между этими двумя структурами связаны с вопросами о сроках и методах формирования единых суданских вооруженных сил, а также о том, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в городе Мерове, а также в столице - Хартуме. По данным профсоюза врачей Судана, с начала боев погибли более 860 мирных жителей.