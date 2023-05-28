В Турции пройдет второй тур президентских выборов

Первые итоги голосовая должны быть известны спустя несколько часов после закрытия избирательных участков

СТАМБУЛ, 28 мая. /ТАСС/. Второй тур президентских выборов пройдет в воскресенье в Турции, в нем примут участие действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Эрдоган заявлял, что 28 мая турецким избирателям предстоит сделать "самый важный в жизни выбор, принять решение, касающееся будущего страны и детей". Кылычдароглу, в свою очередь, отмечал, что "жителям Турции впервые нужно будет сделать выбор между двумя кандидатами и двумя мировоззрениями".

Турция 29 октября Турция готовится отметить 100-летие провозглашения республики, и возглавляемая Эрдоганом правящая Партия справедливости и развития (ПСР) подготовила стратегию развития страны, озаглавленную как "Век Турции", которую еще называют предвыборной программой ПСР. Приступить к ее реализации планируется после выборов, как и активизировать работу по принятию новой конституции, о чем ранее говорил турецкий лидер.

На необходимости принятия нового основного закона настаивает и оппозиция, которая ставит целью преобразование президентской формы правления в стране в парламентскую. Однако добиться этой цели ей уже не удастся, учитывая, что большинство в заксобрании нового созыва на прошедших 14 мая парламентских выборах получил правящий альянс. В этот же день состоялся первый тур президентских выборов. Политический блок Эрдогана имеет в 600-местном парламенте 323 мандата, поэтому без его одобрения не может быть принята ни одна законодательная инициатива.

Прогнозы социологов

Первый тур выборов президента Турции не выявил победителей среди четырех претендентов. Набравшие большинство голосов, но не преодолевшие отметку в 50% Эрдоган и Кылычдароглу в течение двух недель продолжили активно проводить предвыборную агитацию, делая упор на склонение в свою сторону выбывших из президентской гонки Мухаррема Индже и Синана Огана, а также так называемого протестного электората. В голосовании 14 мая при достаточно высокой явке в 87% не приняли участие порядка 8 млн турецких избирателей из 64 млн, большинство не голосовали в знак протеста, считают местные социологи.

Во втором туре выборов победителем станет кандидат, набравший простое большинство голосов. Оба претендента заявляют, что выиграют президентский марафон.

Большинство социологических опросов, проведенных в Турции накануне первого тура выборов, оказались ошибочными. Сейчас многие социологи прочат победу Эрдогану, отмечая, что он может набрать минимум на 5% голосов больше, чем его соперник.

Так, согласно опросу компании "Оздемир", Эрдогана готовы поддержать 53,94% избирателей, Кылычдароглу - 46,06%. Опрос центра изучения общественного мнения "Ивем" показал, что за действующего президента намерены отдать голоса 53,8% избирателей, за его соперника - 46,2%. Компания "Конда" прочит Эрдогану 52,7%, Кылычдароглу - 47,3%, компания "Ареда" - 52,4% нынешнему турецкому лидеру, 47,6% отдает его конкуренту. Опросы, размещенные в аккаунтах компаний в соцсетях, составлены с учетом распределения голосов неопределившихся избирателей, это около 10% электората.

Одним из немногих опросов, который прогнозирует победу на выборах лидера оппозиции, стало исследование компании "ОРС". Оно свидетельствует, что Кылычдароглу наберет 48,1% голосов избирателей, Эрдоган - 46,7%. При этом, как сообщается, 5,2% избирателей еще не определились с выбором. Правда, сразу после публикации опроса компания сообщила о хакерской атаке на свой сайт.

Ведущий турецкий политтехнолог вице-президент Международной ассоциации политических консультантов Неджати Озкан, комментируя последние опросы, сообщил ТАСС, что считает шансы двух кандидатов примерно равными. Однако, по его мнению, преимущество все же на стороне нынешнего президента, учитывая мощный административный ресурс, которым он располагает.

О вмешательстве Запада

Предвыборная кампания кандидатов после 14 мая мало чем отличалась от первого тура выборов и в целом прошла спокойно. Эрдоган делал упор на посещение районов юго-востока страны, пострадавших от разрушительных землетрясений в феврале, ежедневно проводил по несколько митингов с избирателями и чаще обычного выступал в прайм-тайм по телевидению. Лидер оппозиции на телеэкранах появлялся реже, встречаясь в основном с избирателями в крупных городах. Кылычдароглу предлагал Эрдогану теледебаты, но турецкий лидер эту идею отверг, заявив, что ему нечего с ним обсуждать.

Эрдоган практически в каждом выступлении говорил о вмешательстве Запада в выборы в Турции, использовании зарубежных СМИ для проведения кампании по его дискредитации и фальсификации ситуации в стране. Эрдоган также критиковал Кылычдароглу за его заявления о необходимости присоединения Анкары к санкциям Запада против Москвы, подчеркивая, что не позволит оппозиции совершать нападки на РФ и ее президента.

Одной из самых колоритных фигур завершившейся предвыборной кампании был глава МВД Сулейман Сойлу, который в проблемах Турции часто видит происки внешних врагов. На этот раз он пошел дальше, заявив 27 мая в эфире телеканала NTV, что предателями родины будут объявлены все, кто проводит политику по отстаиванию интересов США.

О голосовании и подведении итогов

Избирательные участки в Турции откроются в 08:00 и закроются в 17:00 по местному времени (совпадает с мск). Всего в стране и за ее пределами установлены 191 884 урны для голосования.

Эрдоган традиционно голосует на участке в средней школе имени Саффета Чеби в районе Ускюдар в азиатской части Стамбула. Не изменит он традиции и на этот раз. Кылычдароглу примет участие в голосовании на участке в Аргентинской начальной школе в районе Чанкая в Анкаре.

Первые итоги выборов, как заверяют в правящем и оппозиционном альянсах, станут известны спустя несколько часов после закрытия избирательных участков.

ЦИК Турции ранее сообщал, что предварительные официальные результаты второго тура голосования на выборах президента объявят 29 мая, окончательные - 1 июня, когда они будут опубликованы в правительственном вестнике.

В течение трех дней после этой даты новый президент Турции принесет присягу в парламенте и сформирует правительство. Большинство представителей прежнего кабмина были избраны депутатами парламента и продолжат работу в меджлисе. Некоторые ключевые министры, в частности главы МИД, Минобороны и МВД, как сообщали ранее местные СМИ, могут сохранить свои посты.