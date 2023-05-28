В аэропортах Британии возобновили работу автоматические системы погранконтроля

Из-за сбоя в аэропортах и в Дувре, куда прибывают паромы из Франции, были большие очереди

ЛОНДОН, 28 мая. /ТАСС/. Автоматизированные системы пограничного контроля, в пятницу вечером вышедшие из строя в аэропортах по всей Великобритании, полностью возобновили работу. Об этом сообщило в субботу вечером МВД Соединенного Королевства.

"После технического сбоя в системе пограничного контроля, повлиявшего на возможность автоматической проверки паспортов лиц, прибывающих в Соединенное Королевство, мы можем подтвердить, что автоматические системы паспортного контроля вновь работают в нормальном режиме, - заявили в ведомстве. - Мы благодарим пассажиров, которых затронул сбой, за их терпение".

Автоматизированные системы позволяют большому числу въезжающих в Великобританию, прежде всего обладателям британских и европейских паспортов, быстрее проходить контроль, без участия сотрудников пограничной службы. Для этого нужно отсканировать свой паспорт, и пройти проверку при помощи системы распознавания лиц. Автоматические системы обрабатывают 60-80% пассажиропотока в аэропортах и морских портах королевства.

В результате сбоя в аэропортах и в Дувре, куда прибывают паромы из Франции, образовались большие очереди. В ожидании паспортного контроля людям приходилось проводить в них по два-три часа.

Ситуацию дополнительно осложнили технические сложности, которые в предыдущие дни испытывала британская авиакомпания British Airways. Из-за компьютерного сбоя 25 и 26 мая она отменила больше 160 рейсов, что затронуло десятки тысяч человек. Аэропорты Великобритания в эти дни сталкиваются с повышенной нагрузкой из-за длинных выходных и сезона отпусков.