Силы самообороны Японии провели ежегодные учения со стрельбами у склонов Фудзи

В маневрах участвовали 2 500 военнослужащих

ТОКИО, 28 мая. /ТАСС/. Сухопутные Силы самообороны Японии провели масштабные учения со стрельбами на полигоне у склонов Фудзи в префектуре Сидзуока. Мероприятие частично транслировалось в интернете.

По завершении учений в ночь на воскресенье военные израсходовали в общей сложности около 57 тонн боеприпасов общей стоимостью более 1 млрд иен (свыше $7 млн).

В маневрах приняли участие 2 500 военнослужащих. По легенде учений, Силам самообороны пришлось реагировать на вторжение противника на отдаленный японский остров. Сначала на место были отправлены вертолеты и разведывательные беспилотники, после чего выдвинулись морские десантные подразделения.

Ежегодные маневры у склонов Фудзи обычно открыты для публики, однако последние годы они проходили в закрытом режиме из-за пандемии коронавируса. В этом году их также проводят в закрытом режиме, чтобы сосредоточиться на решении вопросов национальной безопасности и не тратить время на организацию доступа гражданских посетителей.