В Киеве после взрывов загорелась крыша склада

Все службы работают на месте, сообщил мэр Виталий Кличко

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Крыша склада загорелась в Голосеевском районе Киева в ночь на воскресенье после взрывов.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

"В Голосеевском районе столицы в результате падения обломков БПЛА горит крыша здания трехэтажного складского помещения. Все службы трудятся на месте", - написал он в Telegram-канале.

Кличко сообщал о пожаре на одном из предприятий в Голосеевском районе. До этого в Киеве произошли несколько взрывов. По данным издания "Клименко тайм", один из них был в центре города.

Сейчас в большинстве регионов страны, в том числе в Киеве и Киевской области, звучит воздушная тревога.