28 мая, 00:58,
обновлено 28 мая, 01:23
Военная операция на Украине

В Киеве после взрывов загорелась крыша склада

Все службы работают на месте, сообщил мэр Виталий Кличко

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Крыша склада загорелась в Голосеевском районе Киева в ночь на воскресенье после взрывов.

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Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

"В Голосеевском районе столицы в результате падения обломков БПЛА горит крыша здания трехэтажного складского помещения. Все службы трудятся на месте", - написал он в Telegram-канале.

Кличко сообщал о пожаре на одном из предприятий в Голосеевском районе. До этого в Киеве произошли несколько взрывов. По данным издания "Клименко тайм", один из них был в центре города.

Сейчас в большинстве регионов страны, в том числе в Киеве и Киевской области, звучит воздушная тревога. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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