Kyodo: корабли КНР у спорных островов Сенкаку стали показывать данные о местоположении

По данным агентства, Китай принял такие меры, чтобы показать свою позицию о принадлежности спорной акватории и островов

ТОКИО, 28 мая. /ТАСС/. Китайские корабли, проходящие в районе спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао), в последнее время стали открыто транслировать данные о своем местоположении через автоматическую систему идентификации. В Береговой охране Японии опасаются, что таким образом Пекин заявляет о своих правах на этот район, передает в воскресенье агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Автоматическая система идентификации используется пассажирскими и грузовыми судами в международных водах, и, согласно правовым нормативам, соответствующее оборудование должно быть установлено на борту. Данные о местоположении, которые передаются через нее, есть в открытом доступе в интернете.

Патрульные корабли Береговой охраны Японии задействуют ее только при следовании в районе загруженных морских путей и при проведении спасательных операций. В районе Сенкаку система не используется для сохранения конфиденциальности.

Китайские же корабли ранее передавали данные о своем местоположении у Сенкаку, однако в последние годы воздерживались от этой практики. Теперь они вновь стали делать это, предположительно, демонстрируя позицию Китая о принадлежности спорной акватории и островов.

Спор вокруг островов Сенкаку обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их выкупе у частных владельцев, являющихся японскими гражданами. После этого в КНР прошли массовые демонстрации. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.