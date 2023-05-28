В Турции безопасность выборов президента обеспечивают почти 600 тыс. силовиков

В готовность к использованию привели 73 вертолета, восемь самолетов, 61 беспилотник, 754 водомета и 244 морских средства, в основном катера, сообщает телеканал CNN Turk

СТАМБУЛ, 28 мая. /ТАСС/. Безопасность проходящего в воскресенье в Турции второго тура президентских выборов обеспечивают 596,7 тыс. сотрудников силовых ведомств. Об этом сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в МВД страны.

В обеспечении безопасности, в частности, задействованы 324,4 тыс. сотрудников полиции, 193,9 тыс. представителей жандармерии и 2,6 тыс. сотрудников береговой охраны. Приведены в готовность к использованию 73 вертолета, восемь самолетов, 61 беспилотник, 754 водомета и 244 морских средства, в основном катера, отмечает телеканал.

Общую ситуацию в стране отслеживают в Центре по вопросам безопасности и чрезвычайных ситуаций МВД Турции, куда приходит информация из 81 провинции страны. Почти столько же сил было задействовано для обеспечения безопасности в первом туре голосования, который состоялся 14 мая, напоминает телеканал.

Голосование во втором туре президентских выборов в Турции началось в 08:00 местного времени (совпадает с мск). Оно завершится в 17:00, после чего начнется подсчет голосов. Первые итоги голосования, как ожидается, станут известны в воскресенье вечером.

На высший государственный пост претендуют действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу. В первом туре выборов, который прошел 14 мая, Эрдоган заручился поддержкой 49,52% избирателей, Кылычдароглу - 44,88%. В финальном раунде победит кандидат, набравший большинство голосов.