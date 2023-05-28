В Анкаре избиратели пришли на участки для голосования до их открытия

Они смогли отдать свои голоса после начала работы избирательных комиссий в 08:00

АНКАРА, 28 мая. /ТАСС/. Граждане Турции с самого утра воскресенья приходят семьями на избирательные участки в Анкаре, чтобы принять участие в голосовании во втором туре президентских выборов. Первые посетители прибыли заранее и смогли отдать свои голоса сразу после начала работы избирательных комиссий в 08:00 (совпадает с московским), передают корреспонденты ТАСС.

Движение на дорогах Анкары свободное, большинство приходит голосовать пешком. На участке, который посетили корреспонденты ТАСС, подготовлены закрытые кабинки для голосования. Избирателям предлагается бюллетень с портретами двух кандидатов - действующего президента, лидера Партии справедливости и развития Реджепа Тайипа Эрдогана и лидера главной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаля Кылычдароглу. Под каждой фотографией предусмотрено специальное поле для печати, которую граждане получают при регистрации на участке. Голосующий ставит ее под изображением своего кандидата.

Члены избирательной комиссии до открытия голосования приняли присягу, проверили и подсчитали бюллетени, а также проинспектировали турецких и иностранных журналистов о правилах съемки.

В этом году выборы носят исторический характер - в октябре Турция отметит 100-летие со дня основания республики.

О втором туре

В воскресенье в Турции проходит второй тур выборов главы государства. ЦИК Турции 19 мая огласил итоговые данные первого тура. Согласно этим данным, Эрдоган набрал 14 мая 49,52% голосов избирателей, Кылычдароглу - 44,88%, Оган - 5,17% голосов. Таким образом набравший наименьшее число голосов Оган из гонки выбыл. Во втором раунде победитель из двух кандидатов будет определен простым большинством голосов.