В Стамбуле активность избирателей на выборах президента пока невысокая

Голосование проходит спокойно

СТАМБУЛ, 28 мая. /ТАСС/. Голосование во втором туре выборов президента Турции проходит в Стамбуле спокойно. На большинстве участков в центральных районах Бейоглу и Шишли активность пока невысокая, в чем убедился корреспондент ТАСС.

Как сообщили представители избирательных участков, активность избирателей вырастет после 10:00 местного времени (совпадает с мск) и достигнет пика к 13:00.

В Стамбуле насчитывается порядка 11 млн избирателей, и во многом от итогов голосования в этом городе будет зависеть исход президентских выборов в Турции.

На избирательном участке в средней школе имени Саффета Чеби в районе Ускюдар проголосует действующий президент Турции и кандидат на новый срок Реджеп Тайип Эрдоган. Как передает корреспондент ТАСС, здесь предприняли усиленные меры безопасности. Дороги, ведущие к месту голосования, перекрыты полицией за несколько сотен метров. Полицейские патрулируют квартал, проверяют граждан на наличие запрещенных предметов. Рядом со школой собрались десятки журналистов, ожидающих приезда Эрдогана.

Эрдоган традиционно голосует на этом участке. Как правило, он приезжает после 11:00 местного времени (совпадает с мск).

Голосование во втором туре президентских выборов в Турции началось в 08:00. Участки будут открыты до 17:00, после чего начнется подсчет голосов. Первые итоги голосования, как ожидается, станут известны в воскресенье вечером.

На высший государственный пост претендуют действующий президент Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу.