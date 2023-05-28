Глава Минюста Турции сообщил, что президентские выборы проходят без происшествий

Бекир Боздаг также выразил надежду на высокую явку

СТАМБУЛ, 28 мая. /ТАСС/. Голосование во втором туре президентских выборов в Турции проходит спокойно, без происшествий, сообщил журналистам глава Минюста страны Бекир Боздаг.

"По имеющейся сейчас у нас информации, негативных моментов после начала голосования не поступило. Надеюсь на высокую явку", - сказал Боздаг в городе Шанлыурфа, где принял участие в голосовании. Трансляцию вел телеканал TRT.

Голосование во втором туре президентских выборов в Турции началось в воскресенье в 08:00 местного времени (совпадает с мск). Участки будут открыты до 17:00, после чего начнется подсчет голосов. Первые итоги голосования, как ожидается, станут известны в воскресенье вечером.

На высший государственный пост претендуют действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу.