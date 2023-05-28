ЦИК Турции объявит итоги парламентского голосования после второго тура выборов президента

По итогам обработки 100% бюллетеней на голосовании по составу парламента лидером стал "Республиканский альянс" во главе с Партией справедливости и развития президента Реджепа Тайипа Эрдогана

АНКАРА, 28 мая. /ТАСС/. Окончательные итоги парламентских выборов, прошедших 14 мая, будут объявлены после подсчета результатов второго тура президентских выборов. Об этом в воскресенье сообщает газета Hürriyet со ссылкой на источники в Высшем избирательном совете (Центризбирком) Турции.

Выборы состава парламента 28 созыва прошли вместе с первым туром голосования по кандидатам в президенты 14 мая. Однако до сих пор официальные окончательные результаты парламентского голосования не объявлены. Это связано с процессом рассмотрения жалоб и апелляций, которые подаются поэтапно в районные, провинциальные избиркомы и в ЦИК. Сам ЦИК продлил во внеочередном порядке срок подачи возражений до 17:00 28 мая.

Таким образом, только в начале следующей недели комиссия сможет обнародовать соотношение сил в новом составе парламента. Ожидается, что это будет сделано одновременно с оглашением окончательных результатов второго тура выборов президента, что произойдет к 1 июня. Если это будет сделано так, то по закону парламент должен будет собраться в 14:00 4 июня для принятия присяги всеми депутатами.

По итогам обработки 100% бюллетеней на голосовании по составу парламента лидером стал "Республиканский альянс" во главе с Партией справедливости и развития (ПСР) президента Реджепа Тайипа Эрдогана, получающий 323 места из 600. ПСР отдельно может рассчитывать на 268 кресел, находящиеся с ней в альянсе Партия националистического движения получает 50 мест, Новая партия благоденствия - 5. Четвертая политическая сила альянса - Партия великого пути - получила 1% и в соответствии с применяемым в Турции методом распределения мандатов Д'Ондта не получает представительства в парламенте.

Оппозиционный "Народный альянс" получил 212 мест. Народно-республиканская партии (НРП) конкурента действующего президента Кемаля Кылычдароглу займет 169 кресел, Хорошая партия - 43. Кандидаты в депутаты остальных четырех партий альянса шли на выборы по партийным спискам НРП, так что фактически они получат часть ее мандатов. Альянс "Труда и свободы" с Партией зеленых левых в составе, по спискам которой баллотировались кандидаты от находящейся под риском роспуска прокурдской Партии демократии народов, может рассчитывать на 65 мест.