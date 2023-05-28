В Житомирской области сообщили о повреждении инфраструктурного объекта после взрывов

В регионе ночью воздушная тревога продолжалась пять часов

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Инфраструктурный объект получил повреждения в Житомирской области, где в ночь на воскресенье произошла серия взрывов. Об этом сообщил глава областной администрации Виталий Бунечко.

В Telegram-канале он подтвердил, что ночью в регионе раздавались взрывы, поврежден один из инфраструктурных объектов.

Ранее мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщал, что после взрывов в городе есть повреждения, однако других подробностей не приводилось.

В ночь на воскресенье воздушная тревога в Житомирской области продолжалась пять часов.