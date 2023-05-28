28 мая, 07:22

Италия считает, что связи с КНР возможны без участия в инициативе "Один пояс - один путь"

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что ее правительство пока не приняло решения в отношении продления действия подписанного с Пекином меморандума

РИМ, 28 мая. /ТАСС/. Хорошие отношения с Китаем и сотрудничество в разных сферах возможны без непосредственного участия в инициативе "Один пояс - один путь". Такое мнение выразила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, уточнив при этом, что ее правительство пока не приняло решения в отношении продления действия подписанного с Пекином меморандума.

"Пока рано говорить, каким будет исход нашей оценки, которая затрагивает многие интересы. Италия - единственная страна Группы семи, подписавшая меморандум о вхождении в "Один пояс - один путь", но не страна, поддерживающая наиболее обширные экономические и торговые отношения с Китаем. И это означает, что можно иметь хорошие отношения с Пекином без обязательного участия в сложном стратегическом проекте", - сказала Мелони в опубликованном в воскресенье в газете Il Messaggero интервью.

Ранее СМИ утверждали, что Рим к концу года планирует прекратить свое участие в китайской инициативе "Один пояс - один путь". Италия присоединилась к ней в 2019 году, подписав меморандум о намерениях. Участие страны будет автоматически продлено в 2024 году, если Рим не прекратит его самостоятельно. СМИ утверждали также, что к выходу Рим подталкивает Вашингтон, не без раздражения воспринявший подписание меморандума с Пекином. Представители властей отрицали, что подвергаются какому-либо давлению.

Нынешнее правоцентристское правительство Италии достаточно настороженно относится к связям с Китаем. Как сообщалось, на полях саммита стран Группы двадцати, прошедшего в ноябре на Бали, итальянский премьер провела двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и получила приглашение посетить Китай. Как писали местные СМИ, эта поездка может состояться до конца года, однако сначала Мелони отправится в Вашингтон. 

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