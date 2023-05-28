Эксперт считает, что большинство голосует за Кылычдароглу за неимением лучшего кандидата

Почти 60% избирателей, проголосовавших за лидера оппозиции в первом туре, дали понять, что хотят перемен в Турции, заявил вице-президент Международной ассоциации политических консультантов Неджати Озкан

СТАМБУЛ, 28 мая. /ТАСС/. Почти 60% избирателей, которые голосовали на президентских выборах в Турции за единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу, таким образом дают понять обществу, что хотят в стране перемен. Однако им не предложили кандидатуры, которая бы отвечала их требованиям, сообщил в воскресенье ТАСС вице-президент Международной ассоциации политических консультантов Неджати Озкан.

"Порядка 60% избирателей, которые голосуют за Кылычдароглу, делают это не потому, что они его поддерживают. В данном случае выбор кандидатуры можно рассматривать в качестве их послания обществу с требованием перемен. Другое дело, что им не предложили кандидата, который бы отвечал их чаяниям", - сказал один из ведущих политтехнологов Турции.

"Возможно, выдвини оппозиция другую кандидатуру вместо Кылычдароглу, выборы завершились бы в первом туре и совершенно иначе", - считает Озкан.

Кылычдароглу и действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган борются за высший государственный пост в Турции. Эрдоган набрал в первом туре выборов, состоявшемся 14 мая, 49,52% голосов избирателей, Кылычдароглу - 44,88%. Во втором туре 28 мая победителем станет кандидат, набравший большинство голосов. Аналитики прочат победу Эрдогану.