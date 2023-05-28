Высокая активность избирателей в прибрежных районах Турции не создает проблем туристам

СМИ уделяют особое внимание голосованию в этих городах республики, поскольку большинство здесь в первом раунде отдало предпочтение лидеру оппозиции Кемалю Кылычдароглу

АНТАЛЬЯ /Турция/, 28 мая. /ТАСС/. Второй тур президентских выборов в Турции на средиземноморском побережье страны начался при повышенной активности избирателей, но это не оказывает никакого влияния на туристов, среди которых этот регион пользуется популярностью. СМИ уделяют особое внимание решающему голосованию в курортных городах республики, поскольку большинство здесь в первом раунде отдало предпочтение сопернику действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана лидеру оппозиции Кемалю Кылычдароглу.

Российских туристов сейчас в этих местах значительно меньше, чем обычно в мае. Это признали и власти республики. Так, по словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, страна в текущем месяце не досчиталась почти 1 млн россиян после заявлений оппозиционных сил о необходимости присоединения к санкциям в отношении Москвы.

Тем не менее со стороны отдыхающих избирательный процесс едва ли заметен. Тем же, кто интересуется политикой, местные жители рассказывают о своих взглядах и фаворитах на выборах. У опрошенных корреспондентом ТАСС граждан мнения разделились примерно пополам. Сами туристы в отелях и на улицах городов дискутируют о перспективах голосования, избегая острых тем и повышенных тонов.

На участках с самого их открытия в большинстве мест наблюдается оживленный, нарастающий поток. Несмотря на высокую активность голосующих, все проходит в размеренной и спокойной атмосфере. Сотрудники избирательных комиссий на данный момент заявляют об отсутствии каких-либо проблем или нарушений.

Голосование во втором туре президентских выборов в Турции началось в 08:00 (совпадает с московским) . Участки будут открыты до 17:00, после чего начнется подсчет голосов. Первые итоги голосования, как ожидается, станут известны в воскресенье вечером.

На высший государственный пост претендуют действующий президент Эрдоган и лидер оппозиции Кылычдароглу.