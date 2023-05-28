Глава ЦИК Турции сообщил, что второй тур выборов президента проходит без инцидентов

По словам Ахмета Енера, граждане проявляют высокую заинтересованность к этому мероприятию

АНКАРА, 28 мая. /ТАСС/. Второй тур президентских выборов в Турции проходит по всей стране без инцидентов. Об этом заявил в воскресенье глава Высшего избирательного совета (центризбирком) республики Ахмет Енер.

"Голосование во втором туре выборов президента Турции проходит без инцидентов и каких-либо проблем. Граждане, как и в первом туре, проявляют высокую заинтересованность в выборах. Как известно, 14 мая в выборах участвовали кандидаты в президенты и еще 24 партии. Сейчас же у нас только два кандидата в президенты. Так что мы рассчитываем в более короткие сроки подсчитать результаты", - сказал он журналистам, среди которых были корреспонденты ТАСС, на избирательном участке в Анкаре.

Енер напомнил, что запрет на оглашение предварительных итогов подсчета голосов пока действует до 21:00 (совпадает с мск). "После 17:00 комиссия соберется и оценит ситуацию. Если будет принято решение снять запрет в более раннее время, мы об этом сообщим", - сказал он.

Голосование во втором туре президентских выборов в Турции началось в 08:00 по местному времени (совпадает с мск). Избирательные участки будут открыты до 17:00, после чего начнется подсчет голосов. Первые итоги голосования, как ожидается, станут известны в воскресенье вечером. К 1 июня ЦИК планирует объявить окончательные результаты как президентских выборов, так и парламентских, которые прошли 14 мая.

На высший государственный пост претендуют действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу.