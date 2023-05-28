Войска ПНЕ Ливии нанесли удары по базам контрабандистов и наркоторговцев

По данным Al Hadath, атаки укрытий контрабандистов и наркоторговцев являются частью военной операции по зачистке побережья

КАИР, 28 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии нанесли в ночь на воскресенье несколько ударов с воздуха по городам, расположенным на побережье Средиземного моря. Как передает телеканал Al Hadath, атаки укрытий контрабандистов и наркоторговцев являются частью военной операции по зачистке побережья.

По сведениям телеканала, беспилотники атаковали объект, используемый вооруженными бандами для торговли наркотиками в городе Эль-Аджайлат, расположенном в 80 км к западу от Триполи, и базу контрабанды горючего в городе Сурман (в 60 км от Триполи). Информации о жертвах или пострадавших в результате операции пока не поступало.

В четверг Минобороны ПНЕ сообщило о начале военной операции по зачистке районов западного побережья от вооруженных банд, занимающихся контрабандой горючего, торговлей наркотиками и людьми. До последнего времени основные удары приходились по окраинам города Эз-Завия, где находится крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод, и портовым сооружениям близ местечка Аль-Майя на побережье Средиземного моря.