28 мая, 08:00
Выборы президента Турции

СМИ: Эрдоган по завершении выборов вернется в Анкару из Стамбула

Действующий турецкий президент и кандидат на новый срок проголосует на избирательном участке в районе Ускюдар, сообщил телеканал tv100

СТАМБУЛ, 28 мая. /ТАСС/. Действующий турецкий президент и кандидат на новый срок Реджеп Тайип Эрдоган вечером в воскресенье вернется в Анкару из Стамбула, где он участвует в голосовании во втором туре на выборах главы республики. Об этом сообщил телеканал tv100 со ссылкой на свои источники.

Эрдоган традиционно голосует на избирательном участке в районе Ускюдар в азиатской части Стамбула, который расположен в средней школе имени Саффета Чеби. Ожидается, что он посетит участок ближе к полудню местного времени (совпадает с мск).

Как передает корреспондент ТАСС, дороги, ведущие к месту голосования, перекрыты полицией за несколько сотен метров. Полицейские патрулируют квартал, проверяют граждан на наличие запрещенных предметов. Рядом со школой собрались десятки журналистов, ожидающих приезда Эрдогана. Практически все дома в Ускюдаре украшены национальными флагами Турции и баннерами с изображением Эрдогана.

Ожидается, что Эрдоган вылетит в Анкару после закрытия избирательных участков. Аналогичным образом он поступил после первого тура выборов, который состоялся 14 мая.

Голосование во втором туре президентских выборов в Турции началось в 08:00 местного времени (совпадает с мск). Избирательные участки будут открыты до 17:00, после чего начнется подсчет голосов. Первые итоги голосования, как ожидается, станут известны в воскресенье вечером.

На высший государственный пост претендуют действующий президент Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу. 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипКылычдароглу, КемальВыборы президента Турции
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