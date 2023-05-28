28 мая, 08:05
Военная операция на Украине

В Киеве заявили о самой высокой интенсивности ударов дронами по столице

REUTERS/ Gleb Garanich
© REUTERS/ Gleb Garanich

Воздушная тревога в городе действовала больше пяти часов

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Интенсивность ударов по Киеву с помощью дронов в ночь на воскресенье стала, по предварительным данным, самой высокой с февраля 2022 года. С таким заявлением выступил глава столичной военной администрации Сергей Попко.

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"Предварительно, это была самая массированная <...> атака", - цитирует его пресс-служба администрации в Telegram-канале. В результате зафиксированы повреждения в разных районах столицы Украины.

В ночь на воскресенье воздушная тревога в Киеве действовала больше пяти часов. Как сообщили ТАСС очевидцы, взрывы раздавались с полуночи до шести утра, в разных районах города возникли пожары. Мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что один из пожаров произошел на предприятии в Голосеевском районе Киева. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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