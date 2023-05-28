СМИ сообщили о гибели иранского пограничника в столкновениях с талибами

Еще двое получили ранения, заявило агентство Tasnim

ТЕГЕРАН, 28 мая. /ТАСС/. Один иранский пограничник погиб, еще двое получили ранения в ходе столкновений с силами движения "Талибан" (запрещено в РФ), которые произошли накануне в приграничных районах афганской провинции Нимроз. Об этом в воскресенье сообщило агентство Tasnim со ссылкой на командование пограничной службы республики.

Как отмечает агентство, погибший Мохаммад Махди Ахмади проходил срочную службу в составе Забульского пограничного полка, который дислоцирован в провинции Систан и Белуджистан. О состоянии иранских военнослужащих, получивших ранения, не сообщается.