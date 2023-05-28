Опрос показал, что рейтинг "Зеленых" ФРГ упал до самого низкого уровня за последние 5 лет

На фоне дискуссий о негативных последствиях антироссийских санкций для экономики страны растет популярность правопопулистской "Альтернативы для Германии"

БЕРЛИН, 28 мая. /ТАСС/. Рейтинг популярности входящей в правящую в ФРГ коалицию партии "Союз-90"/"зеленые" упал до самого низкого уровня за последние пять лет. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты BILD am Sonntag.

Согласно опросу, за "Зеленых" готовы отдать свои голоса лишь 13% респондентов (минус 1 п. п. по сравнению с аналогичным опросом прошлой недели). В последний раз такой низкий рейтинг у партии был в 2018 году.

На фоне дискуссий о негативных последствиях антироссийских санкций для экономики ФРГ растет популярность правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ). Она улучшила свои позиции по сравнению с прошлой неделей на 1 п. п. (до 18%). Возглавляет рейтинг консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов: за него готовы проголосовать 28% респондентов (без изменений). На втором месте социал-демократы (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) с 20% (минус 1 п. п.). За Свободную демократическую партию (СвДП) готовы отдать свои голоса 9% участников исследования (плюс 1 п. п.), за Левую партию (ЛП) - всего 4% (минус 1 п. п.). В опросе участвовали 1 207 человек. Он проводился в период с 22 по 26 мая.

Эксперты связывают снижение рейтинга "Зеленых", в частности, со скандалом в Минэкономики, которое возглавляет вице-канцлер Роберт Хабек ("Зеленые"). Ему недавно пришлось уволить своего статс-секретаря Патрика Грайхена, поскольку достоянием широкой общественности стал тот факт, что в состав правления берлинского отделения Федерации охраны окружающей среды (готовит анализы, проводит исследования для Минэкономики) входит его сестра, которая состоит в семейных отношениях с другим статс-секретарем министерства. Местные СМИ упрекнули Хабека в том, что он ничего не сделал для того, чтобы пресечь такие случаи кумовства.

Кроме того, внутри правительства продолжается конфликт вокруг спорного законопроекта об отоплении, инициатором которого является Хабек. Он предусматривает, что со 2024 года каждая вновь устанавливаемая система отопления должна на 65% работать от экологически чистой энергии. Закон считается важным компонентом плана по превращению Германии в климатически нейтральную страну к 2045 году, однако население ФРГ с учетом роста цен на энергию в целом негативно относится к законопроекту.

По данным INSA, лишь 27% респондентов заявили, что довольны работой правящей коалиции (СДПГ, "Зеленые" и СвДП). Причем 51% опрошенных убеждены, что правительство Олафа Шольца развалится еще до окончания легислатурного периода в 2025 году. Только 31% участников опроса считают, что оно продержится до следующих выборов в Бундестаг.