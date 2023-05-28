В Грузии сообщили, что не вели переговоров с Россией о возобновлении полетов

Владимир Путин ранее заявил, что грузинское руководство неоднократно ставило вопросы об отмене виз и возобновлении авиаперевозок

ТБИЛИСИ, 28 мая. /ТАСС/. Власти Грузии не вели никаких переговоров с руководством РФ о восстановлении прямого авиасообщения. Об этом в воскресенье сообщил журналистам генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Конечно же, никаких переговоров (с РФ - прим. ТАСС) не было. Это обыкновенная политическая манипуляция, которой занимаются конкретные телеканалы", - сказал Каладзе, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент РФ Владимир Путин на встрече 26 мая с членами "Деловой России" заявил, что грузинское руководство неоднократно ставило вопросы об отмене виз и возобновлении нормальных авиаперевозок.

Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Самолет российской авиакомпании "Азимут" 19 мая приземлился в Тбилисском международном аэропорту, это был первый рейс из Москвы за четыре года. С 20 мая прямые авиарейсы начал осуществлять грузинский национальный перевозчик Georgian Airways. С июня в Грузию начнет летать российская авиакомпания Red Wings.