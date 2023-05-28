Зеленский попросил Раду поддержать решение о введении санкций против Ирана на 50 лет

В частности, санкции предусматривают полный запрет торговых операций с Ираном, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок гражданами страны через территорию Украины и отказ Киева от исполнения экономических и финансовых обязательств по отношению к иранским гражданам

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), согласно которому Киев введет санкции против Ирана сроком на 50 лет.

По данным на сайте украинского парламента, Зеленский внес проект в субботу, его уже направили на рассмотрение в профильный комитет и депутатам для ознакомления. СНБО принял решение о санкциях против Ирана 27 мая, тогда же Зеленский утвердил его своим указом. Так как ограничительные меры затрагивают аспекты, регулируемые в том числе законами Украины, принятое решение должен утвердить парламент.

Согласно приложению к документу, санкции против Ирана будут введены сроком на 50 лет. Они предусматривают полный запрет торговых операций с Ираном, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок гражданами Ирана через территорию Украины, отказ Киева от исполнения экономических и финансовых обязательств по отношению к иранским гражданам, также вводится запрет на передачу им технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности. Кроме того, на Украине не будут обслуживаться электронные платежи граждан Ирана.

В субботу Зеленский также подписал указ о введении санкций против физических и юридических лиц, связанных с транспортной, коммуникационной и промышленной отраслями России и Белоруссии.