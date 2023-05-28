28 мая, 08:32,
обновлено 28 мая, 08:53
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Алиев допустил подписание мирного договора с Арменией в ближайшем будущем

Михаил Метцель/ ТАСС
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
© Михаил Метцель/ ТАСС

Это может произойти в случае, если Ереван не изменит свою позицию, заявил азербайджанский лидер

БАКУ, 28 мая. /ТАСС/. Азербайджан и Армения могут в ближайшем будущем подписать мирный договор, если Ереван вновь не изменит свою позицию. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в воскресенье на встрече с жителями Лачинского района.

"Сейчас, когда Армения уже признала нашу территориальную целостность, какого-либо серьезного препятствия для мирного договора фактически не осталось. Уверен, что мирный договор может быть подписан в ближайшем будущем, если Армения <…> вновь не изменит свою позицию", - сказал азербайджанский лидер, слова которого приводит государственное информационное агентство Azertag.

  

Теги:
АзербайджанАрменияАлиев, Ильхам Гейдар оглыСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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