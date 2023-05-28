СМИ сравнили активность избирателей в первом и втором турах выборов в Турции

Во втором туре голосования она оказалась меньше, сообщил телеканал TRT

СТАМБУЛ, 28 мая. /ТАСС/. Избиратели во втором туре голосования на выборах президента Турции проявляют меньшую активность, чем в первом, сообщает телеканал TRT.

В частности, как отмечается, пока не отмечено высокой активности в Стамбуле, где насчитывается 11 млн избирателей, и в городе Измир, где правом голоса обладают свыше 3 млн местных жителей.

В первом туре президентских выборов в Турции, который состоялся 14 мая, явка составила 87%. Оппозиция ранее заявляла, что во втором туре избирательная активность превысит 90%, и это может повысить шансы на победу ее кандидата Кемаля Кылычдароглу.

Ведущий турецкий политтехнолог Неджати Озкан сообщил ТАСС, что не ожидает столь высокой явки, как заявляют в оппозиции. "Не думаю, что явка во втором туре будет выше, чем в первом" - сказал он.

Высшая избирательная комиссия Турции 19 мая огласила результаты первого тура выборов президента страны. Согласно этим данным, действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана поддержали 49,52% проголосовавших, Кылычдароглу - 44,88%. Во втором туре победителем станет кандидат, набравший большинство голосов.

Последние опросы общественного мнения в основном свидетельствуют в пользу победы на выборах Эрдогана.