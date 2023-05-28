28 мая, 08:44,
обновлено 28 мая, 08:59
Выборы президента Турции

Мэр Стамбула заявил о намерении турецкой оппозиции укреплять отношения с Россией

REUTERS/ Dilara Senkaya
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу
© REUTERS/ Dilara Senkaya

По словам Экрема Имамоглу, Турция является страной, у которой на протяжении веков сформировалась традиция государственности в этом регионе

СТАМБУЛ, 28 мая. /ТАСС/. Турецкая оппозиция намерена продолжать развивать отношения с Россией, являющейся одним из главных партнеров Турции. Об этом заявил в воскресенье журналистам оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу при голосовании во втором туре президентских выборов.

"Турция является страной, у которой на протяжении веков сформировалась традиция государственности в этом регионе. Все эти столетия Турция уделяла внимание построению особых отношений с соседями. Основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк говорил: "Мир дома, мир во всем мире". И в этом контексте мы хотим, чтобы Россия была одним из самых крупных наших союзников. Наша команда (объединенная оппозиция - прим. ТАСС) принципиально настроена укреплять отношения с Россией, вести с ней внешнюю политику на самом высоком уровне и выстраивать отношения на базе подходящего и Турции, и России сотрудничества", - сказал Имамоглу. 

Теги:
ТурцияРоссияВыборы президента Турции
© Информационное агентство ТАСС
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