В ЮАР назначили комиссию для расследования ситуации вокруг российского судна Lady R

Задача комиссии состоит в том, чтобы оценить, были ли соблюдены конституционные, юридические или другие обязательства страны во время нахождения судна в национальных водах

ПРЕТОРИЯ, 28 мая. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса назначил независимую экспертную комиссию из трех человек для расследования ситуации, создавшейся вокруг российского судна Lady R, которое заходило в минувшем декабре в один из портов страны, где, по утверждению посла США в ЮАР Рубена Бригети, взяло на борт оружие и боеприпасы для дальнейшей поставки в РФ. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

"Экспертной комиссии дано шесть недель для установления всех необходимых фактов, - заявил он в прямом эфире местной радиостанции SABC. - Затем через две недели она должна предоставить свой доклад главе государства". Магвенья заметил, что если экспертам потребуется более длительное время для проведения расследования, то оно будет им дано.

Комиссию возглавил судья Финеас Мохапело. В нее вошли также адвокаты Лия Гкабаше и Энвер Сурти. Задача комиссии состоит в том, чтобы оценить, были ли соблюдены конституционные, юридические или другие обязательства ЮАР во время нахождения судна Lady R в национальных водах. Она также даст рекомендации относительно любых шагов, которые, возможно, потребуются сделать по результатам расследования.

Бездоказательные обвинения

В ходе брифинга, который состоялся 11 мая, Бригети утверждал, что во время захода в декабре 2022 года российского судна Lady R на базу ЮАР в Саймонстауне на его борт погрузили оружие и боеприпасы. В тот же день администрация президента ЮАР заявила, что данные высказывания посла США подрывают партнерство между Южно-Африканской Республикой и Соединенными Штатами. Подчеркивалось, что американская сторона пока не представила никаких доказательств в поддержку своих утверждений.

В свою очередь министр коммуникаций и цифровых технологий ЮАР, председатель Национального комитета по контролю над обычными вооружениями Мондли Гунгубеле заявил, что Южно-Африканская Республика не давала разрешения на поставки оружия в Россию. Министр в канцелярии президента ЮАР Кумбудзо Нтшавени от имени правительства ЮАР категорически отвергла утверждения, что на борт судна Lady R с ведома властей было загружено оружие. При этом она заявила, что будет проведено расследование на предмет возможных действий за спиной правительства в ситуации вокруг судна Lady R.

12 мая Бригети был вызван в южноафриканский МИД, где министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор выразила свое недовольство его действиями. Посол признал, что перешел черту и извинился, сообщил официальный представитель МИД ЮАР Клейсон Моньела.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса распорядился начать соответствующее расследование в целях прояснения ситуации. Он также заметил, что помощь в установлении всех фактов в связи с российским судном окажут президентская администрация и Минобороны ЮАР.