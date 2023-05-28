28 мая, 09:02
Выборы президента Турции

Источник: Эрдоган готовится выступить перед сторонниками в Анкаре в случае победы

Его выступление запланировали на территории президентского комплекса в районе Бештепе, сообщил собеседник агентства

АНКАРА, 28 мая. /ТАСС/. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует выступить перед сторонниками в Анкаре в случае победы во втором туре президентских выборов. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС источник в канцелярии турецкого лидера.

"Господин президент планирует выступить с традиционной "балконной речью" в Анкаре. Однако в этот раз она будет не в штаб-квартире Партии справедливости и развития, а на территории президентского комплекса в районе Бештепе", - сказал собеседник агентства. 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипВыборы президента Турции
© Информационное агентство ТАСС
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