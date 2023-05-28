Кылычдароглу проголосовал на одном из избирательных участков в Анкаре

Лидер главной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции прибыл на участок к полудню

АНКАРА, 28 мая. /ТАСС/. Кандидат на пост президента Турции, лидер главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу принял участие в голосовании на президентских выборах на одном из избирательных участков в Анкаре, передают корреспонденты ТАСС.

Лидер оппозиции прибыл на участок к полудню. К этому времени в столичном районе Чанкая жаркая и солнечная погода сменилась проливным дождем с грозой и градом. На участке для голосования охрана выставила дополнительные ограждения.

Кылычдароглу прибыл на избирательный участок в сопровождении жены. Кандидата в президенты избиратели встречали овациями. Они скандировали предвыборные лозунги лидера оппозиции, фотографировались с ним и пожимали ему руку. Кылычдароглу обратился к присутствующим с небольшой речью.

В этом году выборы носят исторический характер - в октябре Турция отметит 100-летие со дня основания республики.

О втором туре

В воскресенье в Турции проходит второй тур выборов главы государства. ЦИК Турции 19 мая огласил итоговые данные первого тура. Согласно этим данным, Эрдоган набрал 14 мая 49,52% голосов избирателей, Кылычдароглу - 44,88%, Оган - 5,17% голосов. Таким образом набравший наименьшее число голосов Оган из гонки выбыл. Во втором раунде победитель из двух кандидатов будет определен простым большинством голосов. Голосование началось в 08:00 (совпадает с московским). Участки будут открыты до 17:00, после чего начнется подсчет голосов. Первые итоги голосования, как ожидается, станут известны в воскресенье вечером.