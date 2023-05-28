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обновлено 28 мая, 09:54
Выборы президента Турции

Эрдоган выразил надежду, что явка на президентских выборах в Турции достигнет 90%

Реджеп Тайип Эрдоган проголосовал во втором туре выборов президента Турции
© Александр Бурмистров/ ТАСС

Турецкий лидер проголосовал на избирательном участке в Стамбуле

СТАМБУЛ, 28 мая. /ТАСС/. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, борющийся за переизбрание на пост, выразил надежду, что явка во втором туре выборов главы республики достигнет рекордных 90%. Такое заявление он сделал после голосования в воскресенье на избирательном участке в Стамбуле.

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"Впервые в истории турецкой демократии выборы президента проходят в два тура. Остались только два кандидата, по которым предстоит принять решение нашем народу. Турция впервые в мировой истории продемонстрировала явку, достигающую 90%, надеюсь, сегодня явка будет такой же рекордной", - сказал Эрдоган.

Он также выразил надежду, что выборы пойдут во благо Турции и ее народу.

Эрдоган проголосовал на избирательном участке в районе Ускюдар в азиатской части Стамбула, передает корреспондент ТАСС. Он прибыл со своей женой к участку в 12:05 по местному времени (совпадает с мск). Участок расположен в средней школе имени Саффета Чеби. Эрдоган традиционно голосует там.

Район, где расположена школа, был перекрыт полицией с утра. У него собрались сотни местных жителей, которые скандировали лозунги в поддержку Эрдогана, десятки представителей турецких и зарубежных СМИ. Практически все дома в Ускюдаре украшены национальными флагами Турции и баннерами с изображением Эрдогана.

Ожидается, что после завершения голосования Эрдоган вылетит в Анкару и будет следить за подведением итогов выборов из президентского дворца. 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипКылычдароглу, КемальВыборы президента Турции
© Информационное агентство ТАСС
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